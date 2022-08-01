Во Франции начата вакцинация против обезьяньей оспы

Во Франции уже более 11 тысяч человек получили первую дозу вакцины против оспы обезьян.

Об этом в Тwitter сообщил министр здравоохранения Франции Франсуа Брон, пишет Укринформ.

“Сегодня по всей Франции привит ещё 1581 человек. В общей сложности 11 284 человека сейчас защищены от болезни“, — написал министр.

В то же время, как отмечается, некоторым из этих людей, по меньшей мере, через 28 дней понадобится вторая доза, чтобы действительно защититься от болезни.

«С другой стороны, людям, привитым против оспы в детстве, достаточно одной дозы», — говорится в сообщении.

“На своём веб-сайте Национальное агентство общественного здоровья Франции приглашает людей, отвечающих критериям приемлемости, записаться на приём. Это «мужчины, которые имеют секс с мужчинами и сообщают о нескольких сексуальных партнёрах», «трансгендеры, сообщающие о нескольких сексуальных партнёрах», «работники секс-бизнеса» и «профессионалы, работающие в местах сексуального потребления», — говорится, в частности, в сообщении.

Агентство уточняет, что необходимость вакцинации также может быть рассмотрена в каждом конкретном случае для медицинских работников, которые ухаживают за больными людьми.

Министр здравоохранения сообщил об открытии крупного центра вакцинации в парижском регионе Иль-де-Франс.

Кстати. Система здравоохранения США существенно расширила усилия, направленные на превентивные меры, в том числе мониторинг и вакцинацию людей от обезьяньей оспы, развернув Центр экстренной помощи.

Одесса News информировала, насколько страшна такая болезнь для человека.

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