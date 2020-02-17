Заболеваемость одесситов гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на минувшей неделе снизилась на 20%, по сравнению с предыдущей неделей.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», всего за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4837 одесситов, из которых 66,5% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Снижение заболеваемости отмечено как среди взрослого населения, так и у детей.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе значительно снизился и в настоящее время находится ниже эпидемического порога», — говорится в сообщении.

Учитывая улучшение эпидемической ситуации в Одессе, с сегодняшнего дня возобновлён учебный процесс в городских школах в соответствии с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Отмечается, что для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета с 28 декабря 2019 года введены ограничительные мероприятия в городских лечебно-профилактических учреждениях, в том числе масочный режим и запрет посещений пациентов в стационарах.

Одесский областной лабораторный центр также проанализировал ситуацию с заболеваниями острыми кишечными инфекциями в Одессе. На прошедшей неделе она снизилась на 28,7%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 77 случаев, из которых 66,2% — дети.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, как и в целом по Украине, в настоящий момент не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, вспышка которой произошла в Китае.