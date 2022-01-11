На прошлой неделе в Одессе родились 183 малыша

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, что на 29 детей больше, чем на предыдушей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили две пары близнецов, — сообщается на официальном сайте города.

Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали количественное преимущество с минимальным перевесом – на свет появились 92 маленьких одессита и 91 юная одесситка.

Наибольшее количество детей на прошедшей неделе увидели свет в городском родильном доме №7 – 62 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как информировала Одесса News, мальчик стал и первым ребёнком, родившимся в Одессе в наступившем году. В первую минуту 2022 года в городском роддоме №5 увидел свет маленький одессит Андрей. Семья первого новорожденного получила в подарок от городских властей детскую коляску.

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