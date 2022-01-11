В Одесском Литмузее вручат премию имени Яна Гельмана

13 января в 13.00 в Золотом зале Литературного музея (Ланжероновская, 2) состоится вручение Премии имени Яна Гельмана.

Премия имени Яна Гельмана — ежегодная церемония вручения наград, учреждённая и проводимая командой КВН «Джентльмены Одесского университета» в память о своём художественном руководителе — сценаристе, драматурге, легендарном чемпионе КВН.

Премия вручается за достижения, осуществлённые во благо и во славу Одессы и проводится с 2019 года.

Лауреатами премии становятся одесситы, которые внесли весомый вклад в культуру и развитие нашего города.

В 2019 году ими стали: журналист Евгений Голубовский, скульптор Михаил Рева, преподаватель Павел Виктор, поэт Михаил Векслер, авторская группа (Александр Завелион, Игорь Лосинский, Анатолий Пикман); в 2020 — актёр Игорь Кнеллер, пианист Сергей Терентьев, бизнесмен Анатолий Кавун, продюсер Игорь Покровский, слесарь Сергей Ермаков.

В 2021 году церемония не проводилась из-за карантинных ограничений.

В новом, 2022 году, на премию были номинированы 13 кандидатов, за каждого из которых проголосовали члены команды «Джентльменов». По итогам голосования были выбраны 5 лауреатов, набравшие наибольшее количество голосов. Их имена одесситы узнают во время вручения наград.

Традиция вручать ежегодную Премию имени Яна Гельмана дает возможность подчеркнуть заслуги людей, искренне и упорно стремящихся обогатить настоящее и будущее Одессы яркими событиями, привнести в ее историю нечто новое и созидательное. А также подчеркнуть значимость таланта и энтузиазма, преданность родному городу, сопричастность его жизнелюбивой сущности.

Именно этими качествами обладал сам Ян Гельман, притягивающий к себе людей своим безукоризненным чувством юмора и феноменальной харизмой.

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