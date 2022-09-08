Одесский филармонический оркестр выступил в Берлине

Национальный Одесский филармонический оркестр представил произведения украинских композиторов в Берлине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что это культурное событие состоялось в рамках Берлинского музыкального фестиваля Musikfest Berlin

Выступление Национального одесского филармонического оркестра прошло под руководством главного дирижёра Хобарта Эрла вместе с солисткой-пианисткой Тамарой Стефанович. В концертной программе были произведения украинских композиторов Мирослава Скорика, Николая Лысенко и Алемдара Караманова, звучала также Вторая симфония Яна Сибелиуса.

«Сегодня как никогда активно мы интегрируем наше искусство в мировую музыкальную жизнь. Ведь мощные произведения украинских композиторов, мастерство наших музыкантов – очень высокое и достойно внимания международного сообщества. В этом неоднократно убеждались гости, видевшие выступления наших музыкантов в Украине. В частности, во время визита в Украину госпожи Клаудии Рот, министра по вопросам культуры и медиа Германии, мы вместе посетили репетицию Одесского филармонического оркестра, и вот теперь в Берлине прозвучали произведения украинских композиторов в виртуозном исполнении», — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Подчёркивается, что этот концерт – единственное гастрольное выступление оркестра в Германии, организованное в сотрудничестве с фондом Берлинского филармонического оркестра и при поддержке уполномоченного Федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ.

Фото: МКИП

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.