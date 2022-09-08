Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине: что в нём

Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн.

Об этом на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии, заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Reuters.

По его словам, контактная группа должна «поддержать защитников Украины в долгосрочной перспективе».

Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, — сказал глава Пентагона.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram поблагодарил западных партнёров за поддержку.

Кстати. Формат «Рамштайн» был основан этой весной: 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украине Резников тогда передал западным партнёрам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря «Рамштайну» произошли «тектонические изменения» в философии партнёров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Остин, который курирует работу группы «Рамштайн», сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.

