Враг подорвал Каховскую ГЭС, Зеленский экстренно собирает СНБО

Российские войска ночью 6 июня совершили подрыв Каховской ГЭС.

Об этом сообщил в Telegram спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

«Российскими оккупационными войсками совершён подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объём воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается», – написал Назаров.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко предупредил в Telegram, что из зоны затопления будет организована эвакуация.

«Из районов Херсона и посёлков, где происходит затопление, сейчас будет проводиться эвакуация автобусами! Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!», – написал он.

Президент Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО, сообщил руководитель СНБО Алексей Данилов.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр — сёл Николаевка, Ольговка, Львовое, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и частично город Херсон – остров Корабел.

Отмечается, что «уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних любимцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских».

На момент выхода данной публикации начало подтапливать Новую Каховку.

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