Дела фронтовые: ВСУ мужественно противостоят врагу 309-е сутки

Триста девятые сутки противостоят Вооружённые силы Украины российскому широкомасштабному вторжению.

По оперативной информации в Facebook Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 6 утра 29 декабря, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

Подтверждено, что 27 декабря в районах населённых пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области, потери захватчиков составили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанёс 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также произвёл более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БПЛА «Шахед-136», 11 из которых подразделения Сил обороны Украины сбили.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подвергся ряд населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Тяжёлые бои идут на Бахмутском направлении, где противник совершил обстрелы из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населённых пунктов.

Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Олешкова и Херсона. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 27 декабря, на котором были заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, реализации предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности, вблизи населённых пунктов Бахмут и Кременная.

На главном фото «Сатир» – военнослужащий 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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