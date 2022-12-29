Ночью демонтирован памятник «Основателям Одессы»

В Одесском горсовете 28 декабря официально подтвердили, что начался демонтаж памятника Екатерине II, который завершился под утро 29 декабря.

Он будет перенесён в Одесский художественный музей, сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Во исполнение решения сессии Одесского горсовета начат демонтаж фигур «Основателям Одессы», а в народе известного, как памятник Екатерине II. Этот памятник, согласно решению сессии, будет передан в музей. Он, а также четыре фигуры, которые являются памятником национального значения. Таким образом, мы не только выполняем решения сессии, мы начинаем тяжёлый и долгий, но необходимый процесс переосмысления собственной истории», — прокомментировал событие и. о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак.

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