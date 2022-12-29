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Кто в Одессе и пригороде останется без воды 29 декабря

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В части Суворовского района Одессы и в пригороде 29 декабря будет отключено водоснабжение.

Об этом сообщил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 29 декабря с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям:

  • посёлок Шевченко (г.Одесса)
  • с.Корсунцы
  • с.Иваново
  • с.Красносёлка
  • с.Светлое.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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