Ёлка на Дерибасовской в Одессе таки будет

На Дерибасовской в Одессе начались работы по монтажу главной Новогодней ёлки города.
Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».
«Мы продолжаем акцию «Поддержи своих» и устанавливаем ёлку непокорённых. Это будет ёлка в украинских цветах, которая станет настоящим символом несокрушимости Одессы и Украины. Символом нашей надежды на то, что Новый год принесёт нам Победу», — сказал и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.
Отмечается, что высота главной ёлки 20 метров, ширина – 9.
Как сообщала Одесса News, в новогоднюю ночь комендантский час в Одессе, как и по всей Украине, не будут отменять, нарушителей будет задерживать полиция.
Видео: «Одесса. Официально»
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