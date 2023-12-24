Одесская опера приглашает встретить зимние праздники в семейной атмосфере

Вам хочется зимнего атмосферного настроения и ярких эмоций? Тогда 30-31 декабря приобщайтесь к прекрасной, тёплой традиции Одесского театра оперы и балета встречать зимние праздники в семейной атмосфере и зарядиться вдохновением и победной энергией праздничной программы.

Новогодняя импреза театра объединит самые яркие вокальные и балетные номера – фавориты зрительских симпатий и премьерные показы.

Вас ожидают всемирно известная музыка Рождества и новогодние хиты. Любимая, известная классика зазвучит в праздничный вечер особенно магически и неотразимо. Произведения В. А. Моцарта, И. Штрауса, Ф. Легара, Дж. Россини, Л. Минкуса, И. Брамса, А. Вивальди, М. Леонтовича; классический кроссовер, хиты из мюзиклов Л.- Э. Уэббера и Р. Коччанте; саундтреки из культовых фильмов «Один дома», «Пираты Карибского моря» и многое другое вы услышите и почувствуете в этот вечер.

А в финале все вместе в сопровождении оркестра мы споём любимый многими поколениям Happy New Year (Счастливого Нового года) из репертуара группы АББА.

Встретить Новый год вас приглашают ведущие солисты оперы, солисты и артисты балета, хор и оркестр театра под руководством и.о. главного дирижёра театра Владимира Врублевского.

Не упустите грандиозный новогодний вечер в лучшем театре Европы!

Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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