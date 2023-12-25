В Париже начнёт работу международная Коалиция артиллерии по поддержке Украины

В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии.

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в Facebook.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената парламента Франции подчеркнул, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.

В частности, Вооружённые силы Украины заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

По словам Гаврилюка, САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность и точность, а в 2024 году запланированы испытания по управлению огнём с применением искусственного интеллекта.

Как отметил замминистра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%. При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил новые поставки вооружения для защиты Украины, в том числе одесского региона.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod