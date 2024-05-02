На переданных Украине Эстонией катерах подняты флаги ВМС ВСУ

По случаю включения в состав национального флота Украины на катерах Р01″Roland» и Р02″Risto», которые Украине переданы эстонскими ВМС в этом году в отличном состоянии, проведён ритуал поднятия Военно-Морских Флагов Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщает в Facebook Служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ.

Теперь у этих катеров новые названия: приказом Командования Военно-Морских Сил ВСУ им присвоено названия «Ирпень» в честь Города-Героя Ирпень и «Рени» — порта, который к Эстонской Республике является самым ближайшим.

В церемонии под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неежпапы, помимо военных моряков, приняла участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС Эстонии комодором Юри Саска.

Участники минутой молчания почтили память павших воинов и мирных граждан, погибших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации, установили поминальные свечи.

Получив от командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неежпапы Военно-Морские Флаги ВСУ, командиры катеров торжественно подняли их на флагштоках катеров «Ирпень» и «Рени».

По завершении церемонии гости имели возможность во время перехода по морю ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

Катера «Ирпень» и «Рени» будут выполнять боевые задания, в том числе по защите гражданского судоходства.

Одесса News информировала о том, что в апреле 2024 года Эстония в координации с Данией поставила Украине два патрульных катера.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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