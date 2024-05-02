Эксперт по энергетике: Поддерживать украинского производителя – здравый смысл

Приоритетом государственной политики обеспечения Вооружённых Сил должна быть максимальная загрузка украинского бизнеса военным заказом. Это позволит развивать экономику и снизить зависимость от наших партнёров.

Об этом в интервью заявил предприниматель, эксперт по энергетике Александр Кацуба.

По мнению Кацубы, государство может при необходимости увеличивать налоги, но тогда будет логично оставлять большинство собранных налогов именно в Украине.

“Мы все понимаем, что война – это очень дорогое дело. Мы понимаем, что Украина за свой счёт оплачивает денежное обеспечение военных, поставки формы и амуниции, горючее, еду, многое другое. Поэтому государство может и должно при необходимости повышать налоги. Но это не должно быть движение в одну сторону. Мы можем загрузить бизнес производством необходимых для армии товаров, пересмотреть приоритеты бюджетной политики, снизить зависимость от наших партнёров. В нашей ситуации поддерживать национального производителя – здравый смысл”, — считает предприниматель.

По словам эксперта, «мы не можем на 100% полагаться на наших партнёров. Никакого «экономического чуда» во время войны не произойдёт — это невозможно. То есть придётся использовать тот ресурс, который уже есть у Украины. Чем лучше мы сделаем, тем быстрее остановим попытки России нас уничтожить».

«Львиную долю заказа должен получать украинский бизнес, чтобы обеспечивать рабочие места и возвращать эти же деньги в экономику в виде зарплат и в бюджет в виде тех же налогов», — рассказал Кацуба.

Для справки. Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ. С его полной биографией можно ознакомиться в этой статье.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский инициировал работу экономической платформы «Сделано в Украине».

Фото: Telegraf

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