Ночью Новороссийск подвергся атаке морскими дронами

В Новороссийске (Краснодарский край России) закрыты пляжи и ограничено движение транспорта в одном из прибрежных районов.

Об этом мэр Андрей Кравченко рано утром сообщил в Telegram.

Ночью чиновник предупреждал об атаке морских беспилотников на город. Кравченко призвал население не ходить в районе набережной.

Минобороны страны-агрессора отчиталось, что ночью в северо-восточной части акватории Черного моря якобы уничтожены два беспилотных катера.

Одесса News информировала, что украинские военные и ранее поражали военные объекты в Новороссийске, где расположена военно-морская база Черноморского флота РФ. В частности, дроны атаковали город в августе 2023 года и 3 июля этого года.

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