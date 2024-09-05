Новым главой МИД Украины стал Андрей Сибига

5 сентября народные депутаты поддержали отставку Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины.

Новым главой МИДа стал Андрей Сибига, сообщил в Теlegram народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его словам, за назначение Сибиги проголосовали 258 народных депутатов.

Сибига работал послом Украины в Турции. В мае 2021 года был назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины, где занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнёрства. В апреле 2024 года по решению правительства стал первым замминистра иностранных дел.

Как сообщала Одесса News, утром 4 сентября в Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об отставке. В тот же день Комитет Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству поддержал отставку.

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