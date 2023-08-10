Бывшего «слугу народа» Дубинского подозревают в служебном подлоге

Внефракционному народному депутату Александру Дубинскому, которого в феврале 2021 года исключили из фракции «Слуга народа», а в марте из партии, сообщили о подозрении в служебном подлоге и провели у него обыск.

Об этом сам Дубинский рассказал 9 августа в Telegram.

Дубинский заявил, что дело против него сфабриковано главой Офиса Президента Андреем Ермаком и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал происходящее «политическим заказом».

Нардепа подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Следствие установило, что Дубинский получил разрешение оставить Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года. Однако отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня и вернулся в Украину 11 июля. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля. Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, с 20-го по 27 июля Дубинский находился в Испании и останавливался в отеле Mediterraneo в Кастельдефельсе и в отеле Vincci Bit в Барселоне.

Кстати. В январе 2021 года США ввели санкции против Дубинского из-за попытки вмешательства в выборы президента Соединённых Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Андреем Деркачём, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачём и попытки повлиять на американские выборы отрицал.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в You Tube был заблокирован. В марте того же года его исключили из партии.

Как сообщала Одесса News, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в финансировании партии «Слуга народа» и направило соответствующую информацию в Нацполицию.

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