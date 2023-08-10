«Свалил» за границу: Нардепа от «Слуги народа» Холодова лишили мандата

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Холодова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Теlegram, информируя, что инициатива была поддержана 308-ю голосами парламентариев.

По данным СМИ, нардеп с семьёй живёт на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимассол, строит семейный бизнес. С января этого года «слуга народа» не посещал заседания парламента. 31 июля стало известно, что Холодов решил сложить мандат, объясняя, что у него больные жена и ребёнок и он не может совмещать их лечение с посещением заседаний Верховной Рады.

Для справки. После ухода Холодова в Верховной Раде насчитывается 403 народных депутата.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины на заседании 27 июля поддержала проект постановления №9530 о прекращении депутатских полномочий нардепа от «Слуги народа» Юрия Аристова, которого в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвёздочном отеле.

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