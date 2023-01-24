Как замгенпрокурора Украины в военное время отдыхает в Испании

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провёл в Испании 10-дневные «новогодние каникулы».

Об этом, ссылаясь на источники, сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

Ткач обратил внимание на фото, которое жена Симоненко выложила в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребёнком, но их лиц не видно.

По информации Ткача, Симоненко 10 дней провёл в испанской Марбелье: выехал из Украины 30 декабря 2022 года через пункт пропуска «Краковец» на автомобиле Mercedes, за рулём которого был Виктор Деркач, вернулся 8 января 2023-го, но за рулём авто был другой водитель – Роман Серетко.

Mercedes, по данным журналиста, зарегистрирован на компанию «Холдинг «Гранд Отель».

«Компания принадлежит супруге очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского. Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать, чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО «Винниковская табачная фабрика», почётный президент ФК «Рух» и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения России среди нашей элиты гостиницы во Львовской области Emily Resort, которая гостеприимно, а иногда даже бесплатно принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц», – написал Ткач.

Серетко, по его информации, – охранник бизнесмена.

«Деркач, который вывозил из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016–2018 годах подавал декларации об имущественном положении как работник управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины во Львовской области. Вопросов, собственно, несколько: как прошёл 10-дневный новогодний отпуск заместителя генпрокурора Симоненко в солнечной Испании? Что так связывает табачного бизнесмена Козловского с заместителем генпрокурора? Сколько или как Симоненко оплатил Козловскому за услугу «пересечение границы» с водителем-охранником? Как охранники господина Козловского выезжают из страны? Что вообще происходит?», – добавил журналист.

Алексей Симоненко

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину. Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговорённых условий.

28 декабря Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, призывал политиков «оставить дома личные амбиции». «Если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет», – говорил он.

23 января 2023 года Зеленский подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года «О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения», которым госслужащим запрещается выезжать за границу, кроме мотивированных служебных командировок.

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