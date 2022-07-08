Как поссорились «отцы» Белгород-Днестровского

7 июля во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета (Одесская область) мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан и глава райсовета Григорий Мельниченко устроили драку.

Об этом сообщают местные СМИ, публикуя видео скандала.

В коротком ролике показан спор, в ходе которого Мельниченко (зять бывшего главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, — ред.) назвал Граждана «наркоманом конченым», после чего началась потасовка и драка, мэр города упал.

Оппонентов в итоге разняли, но они продолжили обмениваться оскорблениями. Мельниченко, в частности, назвал Граждана «извращенцем», а тот в ответ пригрозил «показать фотографии» и назвал оппонента «наркоманом».

Из записи фрагмента сессии неясно, почему началась драка. Судя по сообщению пресс-службы горсовета Белгорода-Днестровского, спор начался во время рассмотрения вопроса о передаче помещения, находящегося на территории города, на баланс территориальной общины района. Граждан сказал, что это не в интересах общины самого города. Решение не было принято – не хватило одного голоса.

Одесса News рассказывала о скандале, в центре которого оказался посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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