В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Душка, светлая ему память

22 сентября Белгород-Днестровщина простилась с погибшим на войне земляком — военнослужащим Вооружённых Сил Украины, матросом Романом Душкой.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

15 сентября 2024 года, будучи верным военной присяге, Роман мужественно исполнил воинский долг. В бою между населёнными пунктами Бяхово и Обуховка Курской области жизнь защитника оборвалась.

Роману было всего 23 года…

Одесса News сообщала о гибели на войне, в районе населённого пункта Ольговка Курской области РФ, младшего сержанта, 41-летнего жителя Маразлиевской громады, что в Одесской области, Василия Павленко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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