Почему ночью в Одессе звучала сирена воздушной тревоги

В ночь на 11 июля после объявления воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщило «Cуспільне. Одеса» в Telegram.

«В Одесском районе были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Впоследствии «Суспільне» сообщило о повторных взрывах в Одесской области. «Думская» отметила, что раздалось несколько взрывов, добавив, что в области работает ПВО.

Предварительно, по информации военных, противник применил барражирующие боеприпасы «Shahed». Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны.

Отмечается, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Глава Киевской госвоенадминистрации Сергей Попко сообщил, что оккупанты ночью совершили воздушную атаку на столицу дронами-камикадзе Shahed. Все воздушные целы были сбиты. Однако, в одном из населённых пунктов Киевской области обломками повреждено частное домовладение — выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки, возникло возгорание сухой травы. Жертв нет. На месте работают экстренные службы.

Как сообщала Одесса News, количество жертв ракетной атаки россиян 9 июня по Пересыпскому району Одессы увеличилось до 4-х — в больнице скончался от тяжёлых ран ещё один одессит.

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