631 день войны: Генштаб ВСУ дал свежие данные с фронта

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 16 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, за прошедшие сутки российские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Селидовом Донецкой и Заречном Запорожской областей. Кроме того, сегодня ночью оккупанты снова нанесли очередные ракетно-авиационные удары и дроновые атаки по Украине. За истекшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанёс 8 ракетных и 29 авиаударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах; О СГВ «Хортица» : на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях враг вёл безуспешные штурмовые действия. Наши воины отражали 7 атаки, а Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях враг вёл безуспешные штурмовые действия. Наши воины отражали 7 атаки, а Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и ещё 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, оттеснили оккупантов на линии от трёх до восьми километров.

На главном фото боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карта: ISW

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