Силы спецопераций ВСУ получили нового командующего

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу Сил специальных операций нового командующего – полковника Сергея Лупанчука.

Об этом глава Минобороны сообщил 15 ноября в Facebook.

«Сегодня представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины. Вместе с главнокомандующим Вооружённых сил Украины генералом Валерием Залужным передали боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку», – написал Умеров.

Министр обороны, по его словам, поблагодарил за службу экс-командующего ССО генерал-майора Виктора Хоренко.

Умеров отметил, что увеличение мощи ССО является приоритетом оборонной политики государства.

Хоренко во время церемонии обратился к своим бывшим подчинённым и поблагодарил за службу, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря экс-командующего Валерию Субботину.

«Наша сила в единстве. И я желаю каждому, чтобы вам хватило мудрости на принятие сложных решений. Мы не жертвы. Мы хищники. Спасибо, что имел честь быть вашим командиром. Решения не подлежат обсуждению, и я выполняю приказ и продолжаю верить в каждого из вас», – сказал генерал-майор.

Виктор Хоренко

Хоренко занимал должность командующего ССО ВСУ с июля 2022 года. Ранее он командовал спецрезервом ГУР Министерства обороны Украины.

Одесса News информировала, что 3 ноября 2023 года Зеленский родписал 2 указа – об увольнении Хоренко с должности командующего ССО ВСУ и назначении на эту должность Сергея Лупанчука. Зеленский заявил, что Хоренко «продолжит выполнять специальные задания» в составе ГУР МО Украины.

Хоренко сказал, что о своей отставке узнал из СМИ. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснить ему причину отставки не смог.

4 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что Хоренко уволили по его представлению и теперь уже бывший командир ССО продолжит службу в Минобороны Украины. «Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определённом направлении», – написал Умеров.

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