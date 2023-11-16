Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов приехал в Одессу: зачем

15 ноября Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец посетил с рабочим визитом Одесскую область.

Как сообщается на официальном сайте Министерства, цель посещения одесского региона Министром — создание условий для строительства мусороперерабатывающих заводов европейского образца.

Руслан Стрелец совместно с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером и громадами подписали Меморандум о сотрудничестве для запуска соответствующего кейса.

Отмечается, что ежегодно на полигонах Одесской области захороняется около 1,5 млн. тонн твёрдых бытовых отходов. Количество полигонов уже превысило полтысячи. Добавляют «мусор» и постоянные обстрелы врага. Объём отходов разрушения в регионе составляет 2000 тонн.

“Для того чтобы решить проблему, Одесщине нужно 7 современных мусороперерабатывающих заводов, которые создадут соответствующий кластер. Он покроет переработкой всю область и совокупно сможет принимать около 1 млн тонн отходов в год”, – отметил Руслан Стрелец.

По словам Министра, для реализации проекта планируется привлекать частные инвестиции и уже ведутся переговоры с европейскими и американскими партнёрами.

Одесский кейс – третий из всех областей Украины, которые необходимо запустить, чтобы прекратить хоронить земли под мусором и активировать механизмы круговой экономики. Общая стоимость необходимых для этого инвестиций – около 4 млрд. долларов.

“Уверен, что примеры Киевщины, Полтавщины и Одесщины – это те уже зажжённые фонари, которые будут способствовать усилению заинтересованности со стороны международных инвесторов. Успешная реализация этих пилотных проектов продемонстрирует, что в нашей стране можно работать, иметь должную защиту инвестиций и перспективы. А украинцы наконец-то увидят результаты реформы в действии – на чистых улицах в современной европейской Украине”, – подчеркнул Руслан Стрелец.

По информации Олега Кипера, в настоящее время определено 7 мест размещения предприятий: Авангард, Южный, Знаменка, Арциз, Подольск, Сафьяны, Молога. Общая мощность семи модулей будет составлять 1,1 млн. тонн в год. Участки определены с учётом оптимального логистического подхода в радиусе не более 70 км.

По словам Олега Кипера, новые модули для переработки отходов со временем позволят Одесской области отказаться от привычного складирования мусора на свалках. К проектированию и строительству будут привлечены иностранные доноры. Общая стоимость семи предприятий составляет около 250 млн евро. На каждом модуле в зависимости от его мощности будет образовано от 50 до 150 новых рабочих мест. При слаженной работе и достаточном финансировании такую инфраструктуру Одесщина сможет получить уже через полтора года.

Фото: ООГА

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