В Одесской области нет случаев холеры

В пострадавших от подрыва Каховской ГЭС областях нет случаев холеры.

Об этом в Теlegram написал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Информация о распространении холеры в затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС регионах является фейком, — подчеркнул глава ООГА.

«Сетью массово распространяется фейк по вспышкам холеры в областях, пострадавших от подтопления. Сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры. Отмечаем, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО», – написал Кипер.

Он подчеркнул, что сегодня на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтверждённого случая холеры.

Как сообщала Одесса News, согласно данным мониторинга воды по состоянию на 25 июня, морская вода по-прежнему не соответствует нормам.

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