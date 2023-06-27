В Хаджибейском лимане массово гибнет рыба и креветки

Массовая гибель рыбы и креветки зафиксирована на побережье вдоль Хаджибейского лимана в Одесской области.

Об этом в Теlegram сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

«Обнаружены заморы рыбы и креветки на участке протяжённостью около 500 метров вдоль прибрежной полосы Хаджибейского лимана в районе дамбы объездной дороги», — говорится в сообщении.

Для установления причин замора представители Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отобрали пробы воды из Хаджибейского лимана.

Отмечается, что в последние годы замор водных биоресурсов в Хаджибейском лимане — явление сезонное и, в основном, связано с высокой температурой воздуха и цветением водорослей.

«У водоёма нет сообщения с Чёрным морем, поэтому явление замора никак не связано с экологической ситуацией, которая возникла в результате подрыва Каховской ГЭС», — подчеркнули в рыбоохранном патруле.

Как сообщала Одесса News, после подрыва россиянами Каховской ГЭС, согласно данным мониторинга воды по состоянию на 25 июня, морская вода по-прежнему не соответствует нормам.

Фото: Одесский рыбпатруль

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