Последние пробы морской воды в Одессе вновь подтвердили — купаться НЕЛЬЗЯ

Главным управлением «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 15 июня 2020 года во всех определённых контрольных точках Одессы.

По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

Как отмечает официальный сайт города, с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путём, ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Как сообщала Одесса News, Госэкоинспекция установила, что в результате утечки 21 июня нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi превышены нормативы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в морской воде возле одесского пляжа «Дельфин» в 16 раз.