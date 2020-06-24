Так есть ли секретная биолаборатория США в Одессе

Общественная организация «Сознательная Украина» обратилась в Окружной админсуд Киева с иском против Минздрава и МИД Украины, Министерства обороны США в лице Посольства США в Украине по поводу информации о существовании на территории Украины, в т.ч. и в Одессе, военных биологических лабораторий США.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации «Сознательная Украина» к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице Посольства США в Украине», — говорится в сообщении.

Как отмечается, общественная организация просит суд признать противоправным бездействие Минздрава, МИДа и Посольства США в Украине относительно отсутствия официальных заявлений о признании либо опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщала Одесса News, на веб-ресурсе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» было опубликовано обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США. В Посольстве США в Украине подтвердили, что «здесь, в Украине, Программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин».

В СБУ подчеркнули, что на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории.