Газета The New York Times в подборку года включила 15 снимков из Украины

Американская газета The New York Times опубликовала ежегодную подборку лучших фотографий, в которую вошли и 15 снимков, сделанных в Украине.

Работы опубликованы на сайте издания, сообщает Укринформ.

Нынешнюю итоговую фотоподборку NYT назвала «Уставший мир».

На отобранных снимках зафиксированы важнейшие события 2023 года, произошедшие в разных странах по всему миру. В частности, на фотографиях показаны последствия боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, войны России против Украины и разрушительных землетрясений в Турции. В объективы журналистов NYT также попали массовые протесты против реформирования системы правосудия в Израиле, забастовка голливудских сценаристов в Лос-Анджелесе, перемещение тысяч мигрантов из стран Южной Америки в США.

Ряд фото посвящён глобальным изменениям климата, в частности, зафиксированы сокрушительные лесные пожары на Гавайях.

В Украине фотожурналисты NYT снимали, в частности, колядников в Киеве, последствия атаки России по многоэтажке в Днепре 14 января, работу ВСУ на Востоке Украины, затопленную Херсонщину после разрушения российскими войсками плотины Каховской ГЭС, тело российского военного, оставленного на дороге в Запорожской области.

Фото: NYT

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