В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Мельниченко, светлая память

Килийская громада Одесской области потеряла на войне 35-летнего защитника Руслана Мельниченко. Руслан был жителем села Васильевка.

Об этом сообщает глава Килийской общины Вячеслав Чернявский в Facebook.

Воин погиб в районе Марьинки Донецкой области 1 декабря во время выполнения боевого задания. В ряды ВСУ мужчина был принят в октябре.

День прощания с воином был объявлен Днём траура на территории Килийской городской громады Измаильского района. В знак скорби по погибшему в этот день был приспущен Государственный Флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, жителей громады.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинской войне погиб защитник из села Выпасное Белгород-Днестровского района Одесской области Иван Шостак.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Килийская территориальная городская громада

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