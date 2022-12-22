В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Шостак, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб защитник из села Выпасное Белгород-Днестровского района Одесской области Иван Шостак.

О гибели защитника сообщила Белгород-Днестровская райгосадминистрация в Facebook.

Иван Шостак служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты под позывным «Корсар». С начала полномасштабной войны пошёл добровольцем в ряды ВСУ, чтобы защищать родную землю.

«Защищая Украину от российских агрессоров, 27 ноября 2022 г. при выполнении боевого задания вблизи н.п. Водяное Ясиноватского района Донецкой области погиб (в результате получения ранения, не совместимого с жизнью) матрос ШОСТАК Иван Сергеевич, 28.01.1991 г.р.», — говорится в сообщении.

В мирной жизни Иван работал барменом. У него остались жена и маленькая дочь.

Прощание с погибшим героем прошло в декабре в селе Выпасное.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Болградском районе Одесской области прошли похороны сержанта Национальной Гвардии Бошкова Пантелия Ивановича, погибшего ещё в мае в Мариуполе.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА

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