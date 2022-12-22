Джо Байден и Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию

21 декабря после переговоров в Вашингтоне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию.

Трансляция велась на YouTube-канале «Голоса Америки».

Украина и США с начала полномасштабной российской агрессии вышли на уровень союзничества, наполненного реальным содержанием, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам встречи в Вашингтоне, подчеркнув, что его нынешний визит в США исторический в двусторонних отношениях.

«За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украины и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, которое полностью наполнено реальным содержанием. Я сегодня это ощутил на всех моих встречах, на всех наших переговорах. Хочу ещё раз поблагодарить господина Президента Байдена за искреннюю поддержку и – что очень важно – понимание Украины. А также за строительство и поддержание международной коалиции для усиления международного правопорядка», – отметил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил американского лидера за личные усилия и мудрые шаги, объединяющие мировое сообщество вокруг защиты международного права, мирного сотрудничества и взаимопонимания, что полезно не только для Украины и США, но и для всех стран мира.

«Я знаю, что американское лидерство останется крепким и глобально ощутимым. Соединённые Штаты будут стоять на защите наших общих ценностей и ценностей свободы. И я верю, что, несмотря на любые персональные изменения в составе Конгресса, двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться. Я благодарю всех, кто работает именно ради этого», – заявил Глава Украинского государства.

Зеленский сообщил, что на всех встречах сегодня звучал вопрос о противодействии российскому террору и восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины, прежде всего, энергетической.

«Мы должны пройти эту зиму. Должны защитить наших людей. Должны быть и будем в таких вещах максимально конкретными – это ключевой гуманитарный вопрос для нас сейчас. Это вопрос выживания», – подчеркнул он.

Также, по словам Президента, во время встречи обсуждалось дальнейшее санкционное и юридическое давление на государство-террорист.

«Россия должна отвечать за всё, что делает против нашего государства, против наших людей, против всей Европы и свободного мира», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны Президент США отметил, что визит Зеленского в Вашингтон именно сейчас важен для того, чтобы американский народ и весь мир услышали из первых уст о помощи и поддержке, необходимой Украине в 2023 году.

«300 дней неспровоцированного, несправедливого широкомасштабного нападения на народ Украины. 300 дней народ Украины показывает России и всему миру стойкость и несокрушимость в борьбе за свою страну. Скажу всем людям, всему народу Украины: вы продемонстрировали свою решительность и уверенность перед империалистическими аппетитами страны, которая считала, что сможет завоевать вас, и ей это не удалось. Вы выстояли и боретесь», – констатировал Джозеф Байден.

Он отметил, что с момента вторжения России США и другие страны стали в поддержку Украины путем введения санкций и оказания помощи, в том числе гуманитарной, военной и финансовой. Президент США заверил, что эта поддержка будет продолжена.

«То, что вы делаете, то, чего вы добились, важно не только для Украины, но и для всего мира. Вместе мы будем и дальше поддерживать огонь демократии, и этот свет победит тьму», – резюмировал Джозеф Байден.

Как сообщала Одесса News, Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря. В Белом доме его встречал Байден с первой леди Джилл Байден. Эта поездка – первый зарубежный визит Президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине «вступила в новую стадию». По словам Байдена, ему с украинским президентом «нужно многое обсудить».

Фото и видео: Офис Президента Украины

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.