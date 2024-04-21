Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине, а что Сенат

Палата представителей США 20 апреля поддержала законопроект H.R.8035 о помощи Украине в размере $60,84 млрд.

Заседание в прямом эфире транслировал «Голос Америки» в YouTube.

Документ поддержали 311 конгрессменов (210 демократов и 101 республиканец), 112 проголосовали против.

Как указал CNN, после голосования демократы аплодировали и размахивали украинскими флажками.

Теперь пакет будет передан на рассмотрение Сената, которое должно состояться 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал немедленно после решения Сената подписать законопроект с помощью Украине.

Принятый Палатой представительства пакет предусматривает $23,2 млрд на пополнение запасов вооружения США, $23,2 млрд — на военную помощь для Украины. $11,3 млрд – на текущие военные операции США в регионе, $13,8 млрд — на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонные сервисы, $26 млн — на надзор за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность нижней палате Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за «решение, которое сохраняет правильный ход истории».

«Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны — войны, которую Путин должен проиграть», — добавил Зеленский.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из почти $61 млрд общей помощи $49,9 млрд пойдёт на оборонные расходы, ещё $7,8 млрд могут быть направлены на бюджетную поддержку, $1,57 млрд – это экономическая помощь, 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, что одобренная Палатой представителей помощь США Украине «ещё больше обогатит Америку и ещё больше разорит Украину».

Одесса News информировала о готовности Пентагона оперативно, как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате США, отправить Киеву пакет вооружений, который, кроме прочего, будет включать возможности ПВО и артиллерии.

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