В бою за Украину погиб житель Одесской области Станислав Имамов, светлая память

8 декабря 2023 года в бою за Украину, её свободу и независимость после получения ран, несовместимых с жизнью, возле населенного пункта Студенок Сумской области погиб житель Шабовской громады, младший сержант Станислав Имамов.

Об этом сообщала Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Станиславу было 27 лет.

Прощание с защитником прошло 2 января 2024 в селе Выгон.

Одесса News сообщала, что война забрала жизнь 29-летнего Юрия Ткача, жителя села Шершенцы Кодымского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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