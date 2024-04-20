В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Ткач, светлая ему память

Война забрала жизнь 29-летнего Юрия Ткача, жителя села Шершенцы Кодымского района Одесской области.

Как сообщила в Facebook Кодымская громада, Юрий был военнослужащим разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты, находящейся в распоряжении командира воинской части А0666.

Был призван на военную службу по общей мобилизации 15 ноября 2022 года. Считался без вести пропавшим. Погиб 11 мая 2023 года.

Приказом Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного награждён почётным нагрудным знаком «Золотой Крест» (посмертно).

У погибшего остались мать и сестра.

Прощание с Юрием прошло 31 декабря 2023 года.

Одесса News сообщала о гибели 26 апреля 2022 года на фронте, в районе населённого пункта Таврическое Херсонской области, 46-летнего защитника Украины из Южного Одесской области Игоря Кобылянского, попрощаться с которым родные, побратимы, земляки смогли лишь 3 января 2024 года.

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Фото: Кодымская громада/Facebook

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