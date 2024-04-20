САП завершила следствие по делу об украденных 32 баржах Дунайского пароходства

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу в отношении шести человек, завладевших 32 суднами, принадлежащими ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», затем переделали их в 12 барж и незаконно присвоили.

Об этом САП сообщает в Facebook.

«19 апреля прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении двух бывших депутатов Одесского облсовета, экс-председателя правления ЧАО «УДП» и трёх работников подконтрольных депутатам юридических лиц, организовавших преступную схему, реализация которой привела к потере 32 судов и нанесению ущерба на сумму 82,654 млн грн», – говорится в сообщении.

Установлено, что в начале августа 2017 года у депутата Одесского облсовета возник преступный умысел на завладение чужим имуществом, а именно лихтерами ЧАО «УДП», для дальнейшего построения из них больших по размеру и ёмкости барж, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности подконтрольных ему обществ.

«Для реализации этого преступления лицо привлекло в качестве соорганизатора другого депутата облсовета, а также председателя правления ЧАО «УДП» и других подконтрольных лиц с чётким распределением функций каждого участника схемы. Действуя в соответствии со схемой, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с заранее определённой компанией, не связанной лично ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами. В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн. грн. В следующем году, обманув новое руководство «УДП», злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче ещё 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн.», — говорится в сообщении.

В дальнейшем 32 фонаря перегнали в Турецкую Республику, где из них перестроили баржи большей ёмкости в количестве 12 штук. После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании.

В САП отметили, что при содействии САП и НАБУ 12 новых барж переданы в управление АРМА.

Учитывая, что четверо подозреваемых находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).

Как сообщала Одесса News, в феврале 2024 года НАБУ объявило в розыск бывших депутатов Одесского облсовета от ОП-ЗЖ Виталия Саутёнкова и Виктора Баранского, подозреваемых в организации схемы по завладению судами ЧАО «Украинское Дунайское пароходство».

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