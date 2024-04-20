Россия 19 апреля атаковала ракетами два терминала в порту Южный

Российские оккупационные войска днём 19 апреля атаковали ракетами два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции.

Об этом проинформировал пресс-центр Мининфраструктуры в Facebook.

«Очередная попытка России уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции. Ракетный удар разрушил ёмкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки, – сказано в сообщении. – Один из терминалов принадлежит всемирно известной компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более $300 млн инвестиций и почти 1000 рабочих мест».

Это сингапурская компания «Дельта Вилмар».

Как указали в Мининфраструктуры Украины, это уже 39-я атака страны-агрессора России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. «Повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, восемь гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц», – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что после того, как РФ вышла из «зернового соглашения», она систематически атакует порты с целью прекратить экспорт украинской агропродукции на мировые рынки.

«Только сильные системы ПВО способны остановить агрессора в своих намерениях уничтожить портовую инфраструктуру и подорвать продовольственную безопасность мира. Ведь Украина была, есть и остается гарантом безопасности и топовым экспортером агропромышленной продукции, – подчеркивается в сообщении. – Даже при таких условиях Украине удалось экспортировать украинским коридором более 40 млн тонн грузов. Это значительно больше, чем Россия дала возможность экспортировать во времена «зерновой инициативы».

Одесса News сообщала, что последние месяцы российские оккупанты по несколько раз в неделю атакуют Одесскую область, применяя дроны и ракеты. Так, около 15.00 19 апреля оккупанты ударили баллистикой по прифронтовой инфраструктуре региона, в результате чего возник пожар. Один пострадавший с осколочным ранением госпитализирован.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Минвосстановления

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