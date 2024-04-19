Днём 19 апреля Одесская область вновь оказалась под вражеским обстрелом

Днём 19 апреля российские войска атаковали одесский регион ракетами.

Как сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, «есть повреждения припортовой инфраструктуры».

«Пока известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован», — говорится в сообщении.

Олег Кипер «в очередной раз» просит оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Как информировала Одесса News, ночью 19 апреля враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными дронами по критической инфраструктуре. Боевая работа сил ПВО продолжалась более шести часов. 3 дрона «Shahed-131/136» уничтожены в Одесской области.

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