Спасатели показали, как горел Hyundai в селе Каракурт Болградского района

18 апреля днём в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Каракурт в Болградском районе Одесской области.

Прибывшие спасатели кинулись тушить горевший открытым пламенем легковой автомобиль марки Hyundai Tucson, — сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Через 10 минут пожар полностью ликвидирован. Причина, ущерб и детали – устанавливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадала гражданка 1984 года рождения, которая получила ожоги правой верхней конечности, но от госпитализации отказалась.

От ГСЧС Одесской области к ликвидации пожара привлекались 6 спасателей.

Одесса News информировала о пожаре днём 12 апреля 2024 года в заведении быстрого питания «Шаурма» на улице Люстдорфская дорога в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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