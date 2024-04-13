Средь бела дня в Одессе горела торговая точка с шаурмой

12 апреля днём в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Люсторфская дорога в Одессе.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание в заведении быстрого питания с последующим распространением огня в магазин бытовых товаров.

«Оперативно ликвидировав пожар, пожарные предотвратили распространение огня на рядом расположенные здания. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления причины пожара направлена опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

Вчера же спасатели выезжали на ликвидацию пожара в переулке 3-й проездной в Одессе. Здесь горело заброшенное одноэтажное здание и сухая трава. Пожарные менее чем через час ликвидировали пожар и предотвратили его распространение. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения неустановленными лицами.

Одесса News информировала о пожаре в складском здании в Хаджибейском районе Одессы по улице Николая Боровского.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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