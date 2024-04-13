Назначены новые командующие оперативными группировками «Юг» и «Запад»

В Украине уволены с должностей командующих оперативными группировками Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов, которые отвечали за южное и западное направления фронта соответственно.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, отметив, что это — не последние изменения.

«Командующим ОК «Юг» назначен полковник Геннадий Шаповал, бывший комбриг 59-й ОМПБр. Командующим ОК «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Ранее он служил в силах ТРО», — рассказал Гончаренко.

Геннадия Шаповала комбригом 59-й ОМПБр назначили в октябре 2019 года. До этого он учился в Военном колледже Армии США. В апреле 2022-го он получил звание бригадного генерала.

Владимир Шведюк вступил на должность бригадного генерала в июне 2022-го, до этого он был заместителем командира ТрО и начальником штаба группировки Объединённых сил. Военный участвовал в АТО. В 2018 году его назначили на должность командира 59-й ОМПБр. Также он занимал должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата ОК «Запад» ВСУ.

Одесса News информировала, что генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил Военную академию Одессы.

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