Лидеры Украины и Венгрии встретились в Литве: о чём говорили

В рамках участия в 9-м саммите Инициативы трёх морей в Вильнюсе (Литва) Президент Украины Владимир Зеленский провёл первую встречу с новым Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поздравил Тамаша Шуйока с избранием на должность и выразил надежду на эффективное сотрудничество.

Глава Украинского государства поблагодарил Президента Венгрии за однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал венгерского коллегу о продвижении нашей страны по пути к евроинтеграции и подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии, пригласив Венгрию принять в нём участие.

Также Зеленский предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним договором безопасности.

«Лидеры положительно отметили диалог между правительствами Украины и Венгрии, в частности, по транзиту товаров через общую границу», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о встречах 11 апреля 2024 года Владимира Зеленского в Вильнюсе лидерами Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы Гитанасом Науседой, Чешской Республики Петром Павелом, Республики Польша Анджеем Дудой и Румынии Клаусом Йоханнисом.

Фото: ОПУ

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