Зеленский встретился в Вильнюсе с президентами Литвы и Чехии: о чём говорили

11 апреля в рамках рабочего визита в Литовскую Республику для участия в 9-м саммите Инициативы трёх морей Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Чешской Республики Петром Павелом.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Гитанаса Науседи за приглашение на саммит Триморья и за его чёткую позицию в поддержке Украины — «за политическую и военную помощь. Это очень важно для нас. Также спасибо литовскому народу за укрытие наших беженцев».

Владимир Зеленский проинформировал литовского коллегу о сложившейся ситуации на фронте и последствиях российских обстрелов для критической инфраструктуры, подробно рассказал о том, что именно нужно Украине для защиты наших городов и помощи военным. Лидеры обсудили возможности увеличения производства необходимого вооружения в обеих странах.

«Очень важна противовоздушная оборона. Это очень большой вызов для нас. Вы знаете, что в это утро снова атакованы ракетами Харьков, Одесса, Запорожье, Киевщина, а также другие наши регионы. Именно поэтому для нас противовоздушная оборона – это вопрос номер один», – отметил Глава государства.

Стороны обменялись мнениями по реализации украинской формулы мира, обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

С Президентом Чешской Республики Петром Павелом Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку Украины, усиление сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса, потребности нашей страны в энергооборудовании.

Отдельное внимание было уделено заключению между Украиной и Чехией двустороннего соглашения о безопасности.

Одесса News информировала, что 11 апреля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы Вильнюс, где вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.

Фото: ОПУ

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