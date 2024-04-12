Кто в Одессе 12 апреля останется без света

Ряд улиц в Одессе 12 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы по Центральным РЭС по таким адресам: Вице-Адмирала Азарова, 6-Б, Уютная, 2, 4, 5, 6, 8, Аэродромная, 23, Малишевского (Гастелkо), 90, Центральный Аэропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, Отрадная, 2, 4, 4/2. Работы завершатся до 19:00.

По Южным РЭС: Озёрная, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 46/47, 58, пер. 1-й Сиреневый, 55, пер. Дружный 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а, проезд Сиреневый, 31б, 56, Ак. Вавилова, 1б, 42/1, Офицерская, 3, Отважных, 20, 22, 26, 28, Аграрная, Весенняя, Вирского, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, Дениса Максишко (Марии Демченко), Николая Огренича, 1/1а,1/3а, 6а, 6б, Яблоневая, Марии Демченко 3-я линия, пер. 2-й Марии Демченко, Таирова, Эстонская, Мичурина, Омская, Просвещения, Студёная, Танфильева, 11, Ямская, пер. Каспийский, 1, 3, 9, Ралли (Ляпидевского), Фонтанская дорога, 141,141а, пер. Ванный. Работы до 18.00.

Одесса News информировала, что до 14 апреля в связи с проведением филиалом «Инфоксводоканал» аварийно-восстановительных работ водопровода будет запрещено движение транспортных средств по ул. Житомирской – на участке от ул. Житомирской, 1 к Ивановскому путепроводу.

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