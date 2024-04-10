Одесский филиал «Инфоксводоканал» сообщил об аварийных работах в городе 10 апреля

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 10 апреля некоторые абоненты в Одессе останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что сегодня с 9:00 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Давида Ойстраха, 4-26 и 3-17, Генерала Бочарова, 21-25, Жолио Кюри 20-24.

С 10 по 14 апреля в связи с проведением филиалом «Инфоксводоканал» аварийно-восстановительных работ водопровода будет запрещено движение транспортных средств по ул. Житомирской – на участке от ул. Житомирской, 1 к Ивановскому путепроводу.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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