В День освобождения Одессы от фашистов её атаковали ракеты «рашистов»

Враг не прекращает террор. 10 апреля — в день 80-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков — российские оккупационные войска снова совершили ракетную атаку по Одесской области.

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, утром 10 апреля враг ударил по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одесской области, применив баллистические ракеты с самолёта тактической авиации, акватории Чёрного моря. Силами противовоздушной обороны уничтожены 2 ракеты над морем. Уже известно о 2-х пострадавших работниках транспортного предприятия. Повреждён энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей

«Враг всё утро «поздравляет» Одессу с Днём освобождения. В городе россияне попали по энергетической инфраструктуре. Оцениваем масштабы повреждений энергообъекта. Также пострадал частный дом и несколько автомобилей. Пока известно об одном пострадавшем», — такую информацию разместил мэр Одессы в Telegram в 7.49 утра 10 апреля.

Враждебных беспилотников на юге меньше не становится, но воины Воздушных Сил минусуют их ежесуточно, — говорится в сообщении ВС ВСУ.

В полдень 9 апреля уничтожен очередной вражеский «Орлан-10». Работали Одесская и Херсонская зенитные ракетные бригады.

В ночь с 9 на 10 апреля в Николаевской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины было сбито 7 вражеских дронов-камикадзе «SHAHED-136», — сообщают в Facebook ВМС ВСУ.

Генштаб ВСУ проинформировал, что ночью 10 апреля уничтожены 14 из 17 БпЛА типа «Shahed».

Одесса News сообщала, что ночью 9 апреля в небе над Одесской областью уничтожены 2 российских разведывательных БпЛА «Орлан-10».

Инфографика: Воздушное командование «Юг» ВСУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy