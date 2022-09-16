В Херсоне зафиксирован «прилёт» в здание, где размещалось «правительство» оккупантов

В Херсоне зафиксировано попадание снаряда в здание в центре города, где размещались так называемое «правительство» захватчиков и «военно-гражданская администрация».

Об этом в Facebook сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«В Херсоне прилетело в здание суда, где размещались и так называемое «правительство» оккупантов, и военно-гражданская администрация предателей», — говорится в сообщении.

Каждое подобное попадание приближает нашу победу, — отметил депутат облсовета. Он также призвал херсонцев не ходить возле объектов, где находятся захватчики.

Как сообщил херсонский политолог Владимир Молчанов, речь идёт о здании, где до российского захвата города находился апелляционный суд.

Также неподалёку – здание Херсонской облвоенадминистрации и облсовета.

Херсонцы выкладывают видео в соцсетях с места события, где видно, как за зданием ОВА и облсовета идёт дым.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки на южном направлении фронта российско-украинской войны было уничтожено 27 единиц вражеского вооружения и техники, а также 71 военный.

Фото: Facebook

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