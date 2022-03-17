Морадминистрация Панамы заявила о трёх её пострадавших в Чёрном море кораблях

С начала российского вторжения в Украину российские войска обстреляли три корабля под флагом Панамы, находившихся в Чёрном море.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении Морской администрации Республики Панама (АМР).

В ведомстве уточнили, что один из обстрелянных кораблей затонул, а два других продолжают дрейфовать с нанесёнными повреждениями.

«Мы знаем, что три корабля были атакованы российскими ракетами, но экипаж судов не пострадал, зато у нас материальные потери», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что россияне обстреляли суда Namura Queen, Lord Nelson и Helt.

Кстати. На сегодня в портах Украины находится ряд торговых судов под флагом разных государств. Вход/выход в украинские порты закрыты в связи с минной опасностью и угрозой пиратства со стороны судов ЧФ России в Чёрном и Азовском морях. Грузовые операции практически приостановлены.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области пограничники обеспечили эвакуацию около 40 членов экипажей морских судов, находившихся под угрозой обстрела кораблями РФ — граждан Греции, Филиппин и Румынии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.